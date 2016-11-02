Месси повздорил с игроками «Манчестер Сити» в тоннеле стадиона «Этихад»

После окончания матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной», форвард каталонского клуба Лионель Месси подвергся оскорблениям со стороны игроков английской команды.



Как сообщает Marca, инцидент произошел в тоннеле стадиона «Этихад», когда игрок сборной Аргентины направлялся в раздевалку. Отмечается, что Лионель в ответ на оскорбления назвал одного из футболистов «Сити» глупцом. Позже в ситуацию вмешался нападающий «горожан» Серхио Агуэро, который является партнером Месси по национальной команде.

Напомним, встреча между командами состоялась в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. Месси забил единственный мяч «Барселоны» в этой игре.



