Месси повздорил с игроками «Манчестер Сити» в тоннеле стадиона «Этихад»
После окончания матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной», форвард каталонского клуба Лионель Месси подвергся оскорблениям со стороны игроков английской команды.
Как сообщает Marca, инцидент произошел в тоннеле стадиона «Этихад», когда игрок сборной Аргентины направлялся в раздевалку. Отмечается, что Лионель в ответ на оскорбления назвал одного из футболистов «Сити» глупцом. Позже в ситуацию вмешался нападающий «горожан» Серхио Агуэро, который является партнером Месси по национальной команде.
Напомним, встреча между командами состоялась в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов и завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. Месси забил единственный мяч «Барселоны» в этой игре.
Матч
Манчестер Сити - Барселона - 3:1 (1:1)
Голы
Месси 21 (0:1). Гюндоган 39 (1:1). де Брюйне 51 (2:1). Гюндоган 73 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Коларов, Стоунз, Силва, Стерлинг (Навас, 70), Фернандиньо (Фернандо, 60), де Брюйне (Нолито, 87), Гюндоган, Агуэро
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Роберто, Гомеш (Рафинья, 76), Маскерано, Ракитич (Туран, 62), Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Стерлинг, 11; Коларов, 59 - Ракитич, 19; Неймар, 30; Бускетс, 75
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция