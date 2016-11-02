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Сергей Макаров: Тихонов боялся говорить с нами напрямую

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Легендарный форвард Сергей Макаров, которого 14 ноября введут в Зал славы в Торонто, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– А правда, что на какие-то турниры на правах капитана вас приглашал Вячеслав Быков, а не Виктор Тихонов?
 Да, так и было.

 Это странно.
 Так ведь Тихонов знал, как мы к нему относились. Он боялся с нами говорить напрямую. Всегда сразу уходил. Только при команде мог на нас кричать и орать. 

 Что он вам сказал, когда назначил капитаном ЦСКА вместо Фетисова, который отказался играть?
 Я же был его ассистентом столько лет. Куда деваться? Ничего не сказал. Там и спрашивать не надо. А клин между мной и Фетисовым не вбивали. Я свое мнение уже высказал на партсобрании. 

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