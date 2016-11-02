Сергей Макаров: Тихонов боялся говорить с нами напрямую

Легендарный форвард Сергей Макаров, которого 14 ноября введут в Зал славы в Торонто, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– А правда, что на какие-то турниры на правах капитана вас приглашал Вячеслав Быков, а не Виктор Тихонов?

– Да, так и было.



– Это странно.

– Так ведь Тихонов знал, как мы к нему относились. Он боялся с нами говорить напрямую. Всегда сразу уходил. Только при команде мог на нас кричать и орать.

– Что он вам сказал, когда назначил капитаном ЦСКА вместо Фетисова, который отказался играть?

– Я же был его ассистентом столько лет. Куда деваться? Ничего не сказал. Там и спрашивать не надо. А клин между мной и Фетисовым не вбивали. Я свое мнение уже высказал на партсобрании.