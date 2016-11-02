Сергей Макаров: Тарасов ценил только воспитанников ЦСКА, а других недолюбливал

Легендарный форвард Сергей Макаров, которого 14 ноября введут в Зал славы в Торонто, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Что вспоминается о Кубке Канады-1981? Разгром канадцев в финале – 8:1! Ничто ведь не предвещало.

– Нет, конечно. Мы не ожидали, что так сыграем на таком соревновании. Тем более всегда знали, что канадцы бьются до последней секунды. А тут не бились. Трудно говорить о команде, когда не знаешь, что там творилось.

– Тогда в Канаде Анатолий Тарасов сказал, что вы не колхозничек – то есть не коллективный игрок, тянете одеяло на себя.

– Никогда не принимал его слова близко к сердцу. Хорошо известно, что Анатолий Владимирович недолюбливал воспитанников других школ. Ценил только своих, из ЦСКА – Славку Фетисова, Вовку Крутова. Остальных называл разными словами. Я с Тарасовым особо не общался. Только иногда выступали вместе перед болельщиками.