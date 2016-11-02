Сергей Макаров: Не понимаю, когда времена сравнивают

Легендарный форвард Сергей Макаров, которого 14 ноября введут в Зал славы в Торонто, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Играть без травм, без отдыха. Как это возможно?

– А вот так.

– Восемь сезонов – не меньше 25 голов. Сейчас с вами Сергея Мозякина сравнивают.

– Просто количество матчей посмотрите. Сколько мы за сезон проводили, и сколько сейчас. Поколения вообще нельзя сравнивать. Мозякин меня обошел игр на триста?

– Он смог бы выступать за сборную СССР?

– А почему нет? Но я не понимаю, когда времена сравнивают – пятерки Михайлова, Ларионова, теперь вот Мозякина. Это абсолютно несовместимо.

– Болельщикам интересно.

– Пусть они и сравнивают. А я никогда не скажу, кто лучше или хуже. Это неблагодарное дело. У каждого свое время. Смог бы сыграть или нет? Вы что, уфологи? Хотите будущее предсказывать?