Сергей Макаров: Не понимаю, когда времена сравнивают
Легендарный форвард Сергей Макаров, которого 14 ноября введут в Зал славы в Торонто, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
– Играть без травм, без отдыха. Как это возможно?
– А вот так.
– Восемь сезонов – не меньше 25 голов. Сейчас с вами Сергея Мозякина сравнивают.
– Просто количество матчей посмотрите. Сколько мы за сезон проводили, и сколько сейчас. Поколения вообще нельзя сравнивать. Мозякин меня обошел игр на триста?
– Он смог бы выступать за сборную СССР?
– А почему нет? Но я не понимаю, когда времена сравнивают – пятерки Михайлова, Ларионова, теперь вот Мозякина. Это абсолютно несовместимо.
– Болельщикам интересно.
– Пусть они и сравнивают. А я никогда не скажу, кто лучше или хуже. Это неблагодарное дело. У каждого свое время. Смог бы сыграть или нет? Вы что, уфологи? Хотите будущее предсказывать?