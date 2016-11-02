Сергей Макаров: Никогда не играл против Фетисова даже на тренировках

Легендарный форвард Сергей Макаров, которого 14 ноября введут в Зал славы в Торонто, дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– Кого вы считаете лучшим защитником?

– Многие назовут Вячеслава Фетисова. Но я против него никогда не играл. Даже на тренировках. Мы всегда вместе. А шаблонами говорить не хочу. Славка сам доказал, какой у него уровень.

– Василий Первухин был сильным?

– Валерка Васильев очень приличный. Против него крайне трудно было играть. Он никогда не бежал к сопернику изо всех сил. Но умел так подкатиться, что оказывался в нужном месте в нужное время. Был очень рациональным. Всем казалось, что он не затрачивает силы. Но Васильев никогда не оставлял игрока позади себя. Всегда был перед ним.

Человек буквально летал по льду. И коньки точил так, что на лезвиях почти не было желобка. На коньках стоял, как на ногах – влитый. Очень редко кто мог Иваныча пройти.

А динамовская пара очень сильная. У Васьки Первухина потрясающее катание – задом лучше ездил, чем передом. Ну а под силовые приемы Зинэтулы Билялетдинова я попадал, как и все. Очень жесткий, дисциплинированный. Практически не подключался к атакам. За счет этого он и играл.