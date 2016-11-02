КДК отменил красную карточку Кержакова, Гаджибеков и Жулиано дисквалифицированны на два матча Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях комитета по итогам матча 1/8 финала Кубка России «Анжи» - «Зенит».

- Основываясь на заключении экспертно-технической комиссии мы принимаем решение отменить красную карточку Михаила Кержакова.

За неподобающее поведение команды из Санкт-Петербурга, два удаления в одном матче, клуб оштрафован на 200 тыс. рублей. Также мы рассмотрели удаления игрока «Анжи» Гаджибекова и игрока «Зенита» Жулиано. Игроки были удалены за агрессивное поведение. Оба игрока были приглашены на заседание, также мы пригласили судью матча Москалева. Футболисты не смогли приехать в связи с тренировочным процессом. Мы получили объяснения от них и от их клубов. Судья объяснил, в какой динамике происходил эпизод и как были произведены удаления. Оба футболиста принесли извинения за свое поведение. Мы рассмотрели все обстоятельства дела и приняли решение дисквалифицировать Гаджибекова и Жулиано на два матча Кубка России, - приводит слова Григорьянца интернет-портал «Чемпионат.com».

Напомним, стычка между защитником и Жулиано произошла в конце второго тайма. Главный арбитр Владимир Москалев удалил обоих игроков. «Зенит» завершал игру вдевятером, на 57-й минуте красную карточку получил вратарь Михаил Кержаков после фола на Филиппе Будковском.

Матч завершился победой «Анжи» со счетом 4:0. Дубль у махачкалинцев оформил Филипп Будковский, еще по голу забили Шамиль Гасанов и Бернард Бериша. В 1/4 финала Кубка страны подопечные Павла Врбы встретятся с «Уфой». Игры следующего раунда турнира пройдут в марте 2017 года.