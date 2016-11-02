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КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 990 тысяч рублей по итогам столичного дерби

Источник:  Р-СпортКомментарии

Московские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА суммарно оштрафованы на 990 тысяч рублей по итогам матча 12-го тура чемпионата России. 

- За скандирование болельщиками оскорбительных речевок «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование и бросание пиротехники - на 300 тысяч, за неправомерные действия (поджег атрибутики) - на 150 тысяч рублей. Армейцы: за скандирование - на 40 тысяч, за использование и бросание пиротехники - на 300 тысяч и за неправомерные действия (именно поджег) - на 150 тысяч. Тут учитывается и остановка матча, - заявил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Напомним, матч на «Открытие Арене» завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

На 68-й минуте главный арбитр Алексей Николаев был вынужден на несколько минут оставить игру из-за сильного задымления на стадионе.


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