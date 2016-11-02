Дзюба и Смолов могут быть вызваны в сборную на матчи с Катаром и Румынией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил возможности вызова нападающих Артема Дзюбы и Федора Смолова на контрольные матчи с командами Катара и Румынии.

Напомним, в обнародованном 1 ноября списке Дзюбы и Смолова не было. Черчесов объяснил тогда, что форвард «Зенита» играет последние матчи через боль. Смолов же завершает восстановление от травмы, полученной в конце сентября. Ранее сегодня стало известно, что Дзюба и Смолов готовятся сыграть в матчах Лиги Европы против соответственно «Дандолка» и «Шальке».

«Если Дзюба или Смолов в ближайших матчах Лиги Европы и чемпионата России попадут в заявки своих клубов или, тем более, выйдут на поле, то вполне вероятно, что мы довызовем их в сборную. Практически на каждом сборе у нас происходят такие изменения. Если они будут иметь место в ноябре, мы обязательно об этом оперативно сообщим», - сказал Черчесов.

С Катаром Россия сыграет 10 ноября в Дохе, с Румынией - 15 ноября в Грозном.