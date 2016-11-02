Серхио Агуэро: Ничего серьезного между Месси и футболистами «Манчестер Сити» не случилось

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о конфликте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с игроками «горожан» после окончания встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).



«Никто не чувствует себя счастливым после поражения. Видел, как Месси был расстроен. Я очень хорошо его знаю, и могу сразу понять в хорошем он или плохом состоянии. Что касается конфликта, то я не знаю, что именно произошло в тоннеле стадиона. Да, какие-то фразы я слышал, но ничего серьезного не случилось. Когда кто-то проигрывает, нужно относиться к его состоянию с уважением», – цитирует Агуэро Mirror.



Ранее сообщалось, что целая группа игроков «Сити» оскорбляла Месси, после чего последний назвал одного из своих обидчиков глупцом.



