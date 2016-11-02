Серхио Агуэро: Ничего серьезного между Месси и футболистами «Манчестер Сити» не случилось
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о конфликте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с игроками «горожан» после окончания встречи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).
«Никто не чувствует себя счастливым после поражения. Видел, как Месси был расстроен. Я очень хорошо его знаю, и могу сразу понять в хорошем он или плохом состоянии. Что касается конфликта, то я не знаю, что именно произошло в тоннеле стадиона. Да, какие-то фразы я слышал, но ничего серьезного не случилось. Когда кто-то проигрывает, нужно относиться к его состоянию с уважением», – цитирует Агуэро Mirror.
Ранее сообщалось, что целая группа игроков «Сити» оскорбляла Месси, после чего последний назвал одного из своих обидчиков глупцом.
Матч
Манчестер Сити - Барселона - 3:1 (1:1)
Голы
Месси 21 (0:1). Гюндоган 39 (1:1). де Брюйне 51 (2:1). Гюндоган 73 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Коларов, Стоунз, Силва, Стерлинг (Навас, 70), Фернандиньо (Фернандо, 60), де Брюйне (Нолито, 87), Гюндоган, Агуэро
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Роберто, Гомеш (Рафинья, 76), Маскерано, Ракитич (Туран, 62), Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Стерлинг, 11; Коларов, 59 - Ракитич, 19; Неймар, 30; Бускетс, 75
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция