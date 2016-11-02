Павел Бучневич: Напрягает то, что моментов много, а забить не могу

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (5:0) рассказал о том, как складывается для него начало первого сезона в лиге.

«У нас хорошая система игры в обороне, все знают, что делать. Хорошо играем в средней зоне. Тяжело пройти среднюю зону – не забросить шайбу. Хенрик хорошо сыграл сегодня. Вообще, если взять моменты, вратари подтаскивают. Выигрываем пока, все хорошо: забиваем много.

Моментов у меня много, но забить не могу. Это настораживает и напрягает. Партнеры видят, что нервничаю, и подбадривают. Как говорится, первый гол, он трудный самый. В Питере тоже долго не мог забить. Адаптация, наверное, сказывается. Спасибо партнерам, выводят на бросок, но не получается.

Пока стараюсь играть проще, боюсь ошибиться: где-то в обыгрыш лишний раз не пойдешь, а просто закинешь. От молодого нужно, чтобы хорошо играл в обороне. Не косячь в обороне, а про атаку мне особо ничего не говорят. Только подбадривают и подсказывают мелкие моменты: где как лучше сыграть. Понимают, что здесь другой хоккей, и помогают адаптироваться. После матчей смотрю на видео свои и чужие смены, учусь тоже. Надеюсь, скоро и голы придут».

21-летний российский форвард провел пять матчей в НХЛ, сделал две голевые передачи и заработал показатель полезности «+1».