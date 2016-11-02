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Маурисио и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Красно-белые готовятся к выездному матчу 13-го тура чемпионата России с «Томью».

Футболисты «Спартака» провели на своей подмосковной базе в Тарасовке тренировку. Как сообщается на официальном сайте команды, в ней приняли участие нападающий Зе Луиш и защитник Маурисио, которые в начале недели занимались по индивидуальному плану.

По-прежнему отдельно от своих партнеров занимаются защитник Илья Кутепов и полузащитник Квинси Промес. Защитник Сальваторе Боккетти продолжает курс лечения.

С основным составом занимались игроки «Спартака-2» - защитники Александр Пуцко, Иван Хомуха и хавбек Аяз Гулиев, а также защитник дубля Кирилл Феофилактов.

Матч «Томь» - «Спартак» начнется в субботу в 11:00 мск.

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