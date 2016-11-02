Маурисио и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»
Красно-белые готовятся к
выездному матчу 13-го тура чемпионата России с «Томью».
Футболисты «Спартака» провели на своей подмосковной базе в Тарасовке тренировку. Как сообщается на официальном сайте команды, в ней приняли участие нападающий Зе Луиш и защитник Маурисио, которые в начале недели занимались по индивидуальному плану.
По-прежнему отдельно от своих партнеров занимаются защитник Илья Кутепов и полузащитник Квинси Промес. Защитник Сальваторе Боккетти продолжает курс лечения.
С основным составом занимались игроки «Спартака-2» - защитники Александр Пуцко, Иван Хомуха и хавбек Аяз Гулиев, а также защитник дубля Кирилл Феофилактов.
Матч «Томь» - «Спартак» начнется в субботу в 11:00 мск.
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