Кирилл Фастовский: Финансовая ситуация непростая, но распродаж игроков не планируется

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Ситуация действительно непростая. Такая проблема существует, а в профессиональном спорте любой нюанс влияет на результат. Поиски спонсоров и переговоры ведутся постоянно. Губернатор в этом участвует в полной мере. Очень надеемся на то, что удастся эти проблемы решить.

Однако крайне маловероятно, что мы сможем когда-либо стать клубом, который будет в состоянии конкурировать с клубами-олигархами по суммам предлагаемых контрактов ведущим игрокам. Так было, и так пока останется. Но нас это никоим образом не останавливает в стремлении стать лучшими. И уж тем более никаких распродаж в течение сезона не планируется», – приводит слова Фастовского официальный сайт клуба.

Напомним, в 27 матчах «Сибирь» набрала 34 очка и занимает девятое место в Восточной конференции.