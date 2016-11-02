Маркус Рэшфорд: С нетерпением жду матча с «Фенербахче», это отличная возможность набраться опыта

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Фенербахче» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.



«С нетерпением жду начала матча, потому что это отличная возможность набраться опыта. Важно насладиться атмосферой игры. Кто знает, когда еще мне выпадет возможность вновь выйти на поле в такой встрече.



Конечно, сегодня нашей команде будет непросто, но мы должны принять это, в первую очередь, как футболисты и оставаться профессионалами. Самое главное – сосредоточиться на игре. Именно так мы сумеем заработать три очка», – цитирует 19-летнего футболиста официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, матч между командами состоится 3 ноября в Турции и стартует в 22.45 мск.

В предыдущем матче с «Фенербахче», который состоялся в рамках 3-го тура, победителями вышли игроки Жозе Моуринью (1:0).









