Павел Колобков: Желанова больше не работает в Министерстве спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что советник по вопросам антидопинга Наталья Желанова более не работает в ведомстве.

- Желанова не работает в министерстве. На это место будет назначен самый авторитетный и профессиональный специалист, - цитирует Колобкова агентство «Интерфакс».

Напомним, в июле текущего года Наталья Желанова вошла в число спортивных чиновников, временно отстраненных от исполнения обязанностей после публикации доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В дальнейшем в ее отношении была начата служебная проверка.



Желанова отвечала за антидопинговое обеспечение сборной России в период проведения Олимпийских Игр-2012 в Лондоне, курировала антидопинговые вопросы при подготовке и проведении зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Павел Колобков сменил на посту главы Минспорта Виталия Мутко, который был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим вопросы спорта, туризма и молодежной политики.

