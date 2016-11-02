Унаи Эмери: Выход в плей-офф Лиги чемпионов добавит «ПСЖ» уверенности

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

«Я доволен, нам была очень нужна победа, – приводит слова испанца официальный сайт «ПСЖ». – Команда грамотно контролировала игру, уверенно играла в атаке и обороне. Мы создавали давление, чтобы забить второй гол.

Мы вышли в плей-офф, что должно добавить нам уверенности. Команда во всем прибавляет, и это позитивный момент. Мы создаем много моментов, теперь нужно улучшить реализацию».

Напомним, в составе «ПСЖ» голы забили полузащитник Блез Матюиди и защитник Томас Менье. Причем бельгиец отличился на 90-й минуте.

После четырех матчей чемпионы Франции набрали десять очков, и лишь по разнице мячей уступают «Арсеналу». В пятом туре «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне на «Эмирейтс».