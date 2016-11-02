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Унаи Эмери: Выход в плей-офф Лиги чемпионов добавит «ПСЖ» уверенности

Источник:  ФК «ПСЖ»Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

«Я доволен, нам была очень нужна победа, – приводит слова испанца официальный сайт «ПСЖ». – Команда грамотно контролировала игру, уверенно играла в атаке и обороне. Мы создавали давление, чтобы забить второй гол.

Мы вышли в плей-офф, что должно добавить нам уверенности. Команда во всем прибавляет, и это позитивный момент. Мы создаем много моментов, теперь нужно улучшить реализацию».

Напомним, в составе «ПСЖ» голы забили полузащитник Блез Матюиди и защитник Томас Менье. Причем бельгиец отличился на 90-й минуте.

После четырех матчей чемпионы Франции набрали десять очков, и лишь по разнице мячей уступают «Арсеналу». В пятом туре «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне на «Эмирейтс».

Матч

Базель - ПСЖ - 1:2 (0:1)

Голы

Матюиди 43 (0:1). Дзуффи 76 (1:1). Менье 90 (1:2).

Состав

Базель: Вацлик, Сухи, Баланта, Траоре, Габер (Шпорар, 69), Джака, Бьярнасон, Ди, Дельгадо (Дзуффи, 59), Стеффен, Думбия (Янко, 59)

ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва (Крыховяк, 46), Менье, Матюиди (Рабьо, 77), Вератти, Мотта, Ди Мария, Кавани, Лукас (Хесе, 83)

Предупреждения:

Стеффен, 45; Ди, 78 - Вератти, 86; Курзава, 88

Удаления:

Ди, 84 - нет

Судья:

Овидиу Алин Хатеган (Румыния)

Место и дата

01 ноября 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция

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