Унаи Эмери: Выход в плей-офф Лиги чемпионов добавит «ПСЖ» уверенности
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) на стадионе «Санкт-Якоб Парк».
«Я доволен, нам была очень нужна победа, – приводит слова испанца официальный сайт «ПСЖ». – Команда грамотно контролировала игру, уверенно играла в атаке и обороне. Мы создавали давление, чтобы забить второй гол.
Мы вышли в плей-офф, что должно добавить нам уверенности. Команда во всем прибавляет, и это позитивный момент. Мы создаем много моментов, теперь нужно улучшить реализацию».
Напомним, в составе «ПСЖ» голы забили полузащитник Блез Матюиди и защитник Томас Менье. Причем бельгиец отличился на 90-й минуте.
После четырех матчей чемпионы Франции набрали десять очков, и лишь по разнице мячей уступают «Арсеналу». В пятом туре «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне на «Эмирейтс».
Матч
Голы
Матюиди 43 (0:1). Дзуффи 76 (1:1). Менье 90 (1:2).
Состав
Базель: Вацлик, Сухи, Баланта, Траоре, Габер (Шпорар, 69), Джака, Бьярнасон, Ди, Дельгадо (Дзуффи, 59), Стеффен, Думбия (Янко, 59)
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва (Крыховяк, 46), Менье, Матюиди (Рабьо, 77), Вератти, Мотта, Ди Мария, Кавани, Лукас (Хесе, 83)
Предупреждения:
Стеффен, 45; Ди, 78 - Вератти, 86; Курзава, 88
Удаления:
Ди, 84 - нет
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
01 ноября 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция