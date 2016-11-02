Григорий Иванов: Возможный уход Скрипченко в «Крылья» - удар в спину

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что недавно покинувший пост главного тренера команды Вадим Скрипченко может возглавить «Крылья Советов».

Скрипченко ранее сегодня подтвердил, что получил предложение от самарского клуба и готов рассмотреть его.

«Не очень хорошо отношусь (к информации о работе Скрипченко в «Крыльях Советов»). За нашей спиной он вел переговоры. Мы вчера провели пресс-конференцию, вчера он уволился, а сегодня ему почему-то поступило предложение, и он его почти что принял. Вчера нашим уральским журналистам он рассказывал, как ему тяжело, как он устал, что ему надо побыть дома, с семьей. А сегодня он уже нашел команду, наших непосредственных конкурентов. Весь его уход, вся эта ситуация – очень дурно попахивает. Считаю, что это очень непорядочный поступок. Может быть, сейчас у молодых людей, я все-таки старшего поколения, чем он, о порядочности другие понятия. Это удар в спину», - цитирует Иванова «Р-Спорт».