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«Манчестер Юнайтед» готов выложить за защитника «Атлетико» 50 млн фунтов

Источник:  Daily MirrorКомментарии

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию команды в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mirror.

Согласно информации источника, английский клуб намерен приобрести игрока мадридского «Атлетико» и сборной Уругвая Хосе Марию Хименеса. Отмечается, что «красные дьяволы» готовы выложить за футболиста 50 млн фунтов. 

Стоит отметить, что минувшим летом защитника пытался приобрести лондонский «Арсенал», однако сторонам не удалось договориться о сумме трансфера. Также сообщалось, что футболистом интересуется мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне 21-летний Хименес провел на клубном уровне 3 матча, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2018 года.


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