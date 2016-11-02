Малахов и Чурикова станут ведущими жеребьевки Кубка конфедераций

Телеведущие Андрей Малахов и Яна Чурикова станут ведущими жеребьевки Кубка конфедераций-2017, сообщается в официальном пресс-релизе оргкомитета ЧМ-2018. Жеребьевка состоится в Казани 26 ноября.



- Кубок конфедераций - такой же «хэдлайнер», как и чемпионат мира. Посмотреть на действующ х чемпионов мира, лучшие сборные мира - просто класс! - сказала Яна Чурикова.



- Люблю смотреть хороший футбол в хорошей компании на стадионе. Поэтому сделаю все, чтобы посетить матчи Кубка конфедераций. Надеюсь, Россия выйдет из группы и порадует страну, - сказал Андрей Малахов.



Напомним матчи Кубка конфедераций летом следующего года примут Москва, Петербург, Казань и Сочи.