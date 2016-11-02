Малахов и Чурикова станут ведущими жеребьевки Кубка конфедераций
Телеведущие Андрей Малахов и Яна Чурикова станут ведущими жеребьевки
Кубка конфедераций-2017, сообщается в официальном пресс-релизе
оргкомитета ЧМ-2018. Жеребьевка состоится в Казани 26 ноября.
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Кубок конфедераций - такой же «хэдлайнер», как и чемпионат мира.
Посмотреть на действующ х чемпионов мира, лучшие сборные мира - просто
класс! - сказала Яна Чурикова.
- Люблю смотреть хороший футбол в
хорошей компании на стадионе. Поэтому сделаю все, чтобы посетить матчи
Кубка конфедераций. Надеюсь, Россия выйдет из группы и порадует страну, -
сказал Андрей Малахов.
Напомним матчи Кубка конфедераций летом следующего года примут Москва, Петербург, Казань и Сочи.
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