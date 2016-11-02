Анхель Ди Мария: Постепенно все начинает вставать на свои места

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

«У нас было много возможностей забить и не говорить об удаче, но мы все-таки справились. Мы довольны, что победили, и рады за наших болельщиков, которые приехали в Базель. Мы здорово играли против команды, которая ни разу не проиграла в национальном чемпионате. В этот вечер у нас получалось много хорошего. Постепенно все начинает вставать на свои места», – приводит слова Ди Марии официальный сайт «ПСЖ».

Напомним, победа в Швейцарии позволила чемпиону Франции обеспечить себе выход в плей-офф. После четырех туров у «Арсенала» и «ПСЖ» по десять очков, а у «Базеля» и «Лудогореца» – по одному.

В пятом туре «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне на «Эмирейтс».