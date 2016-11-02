Анхель Ди Мария: Постепенно все начинает вставать на свои места
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) на стадионе «Санкт-Якоб Парк».
«У нас было много возможностей забить и не говорить об удаче, но мы все-таки справились. Мы довольны, что победили, и рады за наших болельщиков, которые приехали в Базель. Мы здорово играли против команды, которая ни разу не проиграла в национальном чемпионате. В этот вечер у нас получалось много хорошего. Постепенно все начинает вставать на свои места», – приводит слова Ди Марии официальный сайт «ПСЖ».
Напомним, победа в Швейцарии позволила чемпиону Франции обеспечить себе выход в плей-офф. После четырех туров у «Арсенала» и «ПСЖ» по десять очков, а у «Базеля» и «Лудогореца» – по одному.
В пятом туре «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в Лондоне на «Эмирейтс».
Матч
Голы
Матюиди 43 (0:1). Дзуффи 76 (1:1). Менье 90 (1:2).
Состав
Базель: Вацлик, Сухи, Баланта, Траоре, Габер (Шпорар, 69), Джака, Бьярнасон, Ди, Дельгадо (Дзуффи, 59), Стеффен, Думбия (Янко, 59)
ПСЖ: Ареола, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва (Крыховяк, 46), Менье, Матюиди (Рабьо, 77), Вератти, Мотта, Ди Мария, Кавани, Лукас (Хесе, 83)
Предупреждения:
Стеффен, 45; Ди, 78 - Вератти, 86; Курзава, 88
Удаления:
Ди, 84 - нет
Судья:
Овидиу Алин Хатеган (Румыния)
Место и дата
01 ноября 22:45, Санкт-Якоб Парк, Онлайн-трансляция