Дмитрий Полоз: Поражение от «Атлетико» – самое обидное в моей жизни

Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» необходимо время, люди не дают его нам, но его дает клуб

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Барселоной» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» объяснил, в чем его команда уступает ведущим клубам Европы.