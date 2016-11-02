Дмитрий Полоз: Поражение от «Атлетико» – самое обидное в моей жизни
Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о поражении от «Атлетико» (1:2) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, это самое обидное поражение в моей жизни. Считаю, могли зацепить ничью.
Обидно пропускать в конце. В целом, на ничью мы на играли», – сказал Полоз в интервью телеканалу «Матч ТВ».
Напомним, полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн забил победный гол на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция