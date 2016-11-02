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Веркаутерен хочет отсудить у «Крыльев» 250 тысяч евро

Источник:  Life.ruКомментарии

Уволенный с поста главного тренера «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен требует неустойку за досрочный разрыв контракта.

По данным «Лайфа», 60-летний бельгийский специалист рассчитывает получить от самарского клуба 250 тысяч евро.

Пункт о неустойке при досрочном расторжении был прописан в договоре, однако клуб и представители Веркаутерена расходятся в сумме. Самарцы, испытывающие финансовые трудности, пытаются обойтись минимальными затратами. Веркаутерен готов отстаивать свои интересы в суде.

После 12 туров «Крылья» замыкают таблицу чемпионата России.

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