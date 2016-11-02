Азар опередил Уолкотта в голосовании за лучшего игрока АПЛ

Арсен Венгер: Рэмзи может стать для «Арсенала» тем, кем Лэмпард был для «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер возлагает большие надежды на полузащитника Аарона Рэмзи, который завершает восстановление от травмы и вскоре сможет помочь «канонирам».