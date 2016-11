Азар опередил Уолкотта в голосовании за лучшего игрока АПЛ

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам октября.



За прошедший месяц футболист сборной Бельгии провел за «синих» 4 матча, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу, набрав 27% голосов.



Стоит отметить, что в выборе лучшего футболиста Азар опередил полузащитника лондонского «Арсенала» Тео Уолкотта, в активе которого 14% голосов.

