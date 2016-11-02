Михаил Осинов: В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал решения
Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился впечатлениями от выездного матча команды с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
- В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал его решения.
Преимущество было на стороне испанцев, по ударам у них катастрофическое преимущество, вот только особо стопроцентных моментов не было, «Ростов» здорово оборонялся. Пропустить гол за 30 секунд до конца это как бежать марафон в лидерах, а прийти к финишу третьим-четвертым. Поражения «Ростов» точно не заслуживал, ребята наиграли на ничью, - рассказал Осинов.
Напомним, Антуан Гризманн забил победный мяч в ворота ростовчан в добавленное ко второму тайму время.
Матч
Голы
Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).
Состав
Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес
Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз
Предупреждения:
Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция