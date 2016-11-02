Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Осинов: В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал решения

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился впечатлениями от выездного матча команды с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

- В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал его решения.

Преимущество было на стороне испанцев, по ударам у них катастрофическое преимущество, вот только особо стопроцентных моментов не было, «Ростов» здорово оборонялся. Пропустить гол за 30 секунд до конца это как бежать марафон в лидерах, а прийти к финишу третьим-четвертым. Поражения «Ростов» точно не заслуживал, ребята наиграли на ничью, - рассказал Осинов.

Напомним, Антуан Гризманн забил победный мяч в ворота ростовчан в добавленное ко второму тайму время.

Матч

Атлетико - Ростов - 2:1 (1:1)

Голы

Гризманн 28 (1:0). Азмун 30 (1:1). Гризманн 90 (2:1).

Состав

Атлетико: Облак, Луис, Савич, Врсалько, Годин, Габи, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Карраско (Корреа, 79), Гризманн, Торрес

Ростов: Джанаев, Гранат, Кудряшов, Навас, Ерохин (Препелицэ, 45), Нобоа, Калачёв (Терентьев, 73), Мевля, Гацкан, Азмун (Думбия, 70), Полоз

Предупреждения:

Годин, 44; Коке, 46; Луис, 83 - Калачёв, 46; Азмун, 58; Гацкан, 68; Джанаев, 82

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Колотовкин: На ЦСКА в матче против «Монако» не поставлюБывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин не верит в армейцев в матче Лиги чемпионов с «Монако».Дмитрий Полоз: Поражение от «Атлетико» – самое обидное в моей жизниПолузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о поражении от «Атлетико» (1:2) на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.Анхель Ди Мария: Постепенно все начинает вставать на свои местаПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария прокомментировал матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1) на стадионе «Санкт-Якоб Парк».«Манчестер Юнайтед» готов выложить за защитника «Атлетико» 50 млн фунтовТренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью планирует усилить защитную линию команды в январе 2017 года. Об этом сообщает Daily Mirror.Серхио Агуэро: Ничего серьезного между Месси и футболистами «Манчестер Сити» не случилосьФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о конфликте нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с игроками «горожан» после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (3:1).Месси повздорил с игроками «Манчестер Сити» в тоннеле стадиона «Этихад»После окончания матча между «Манчестер Сити» и «Барселоной», форвард каталонского клуба Лионель Месси подвергся оскорблениям со стороны игроков английской команды.Пеп Гвардиола: «Манчестер Сити» необходимо время, люди не дают его нам, но его дает клубГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Барселоной» (3:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» объяснил, в чем его команда уступает ведущим клубам Европы.Дмитрий Хомуха: Мотивация Траоре в матче с «Монако» будет повышеннойБывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что тренерский штаб армейцев в матче с «Монако» ставку в нападении вновь сделает на Ласина Траоре.Луис Энрике: Первые 40 минут были за «Барселоной», следующие 50 – за «Манчестер Сити»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:3) на «Этихад Стэдиум» признал закономерной победу «горожан».Фанатов ЦСКА на стадионе в Монако ждут рота французского спецназа, 90 полицейских и 30 жандармовВо время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» - ЦСКА на стадионе «Луи второй» будут приняты усиленные меры безопасности.Кевин Де Брюйне: Мы начали лучше прессинговать «Барселону», и это стало ключом к победеПолузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1) объяснил, что позволило его команде одержать победу.С чем ее едят? Рецепт победы над «Барсой» от ГвардиолыС чем ее едят? Рецепт победы над «Барсой» от Гвардиолы«Советский спорт» объясняет, благодаря чему «Манчестер Сити», в прошлом матче потерпевший поражение от «Барсы», на сей раз ее обыграл.Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур. «Ювентус» сыграет с «Лионом», «Копенгаген» - «Лестер» и другие матчиВсе матчи игрового дня в Лиге чемпионов на Sovsport.ru.«Боруссия» (Д) - «Спортинг». Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» (Д) - «Спортинг» на Sovsport.ru.«Легия» - «Реал». Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч группового раунда Лиги чемпионов «Легия» - «Реал» на Sovsport.ru.«Тоттенхэм» - «Байер». Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч группового раунда Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Байер» на Sovsport.ru.«Монако» - ЦСКА. Текстовая трансляция начнется в 22:45Матч группового раунда Лиги чемпионов «Монако» - ЦСКА на Sovsport.ru.Александр Головин: Осадок после таких матчей, как со «Спартаком», всегда остаетсяПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.Александр Бубнов: Для ЦСКА сегодняшний матч будет определяющим, но все будет зависеть от игры «Монако»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Монако» - ЦСКА в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.Илкай Гюндоган: После ответного мяча почувствовал, что в нашей команде что-то поменялосьПолузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1) на «Этихад Стэдиум».

Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Михаил Осинов
Михаил Осиноввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение