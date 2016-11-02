Михаил Осинов: В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал решения

Бывший полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился впечатлениями от выездного матча команды с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

- В эпизоде с победным голом «Атлетико» хотелось разорвать судью, даже Гризманн остановился и ждал его решения.

Преимущество было на стороне испанцев, по ударам у них катастрофическое преимущество, вот только особо стопроцентных моментов не было, «Ростов» здорово оборонялся. Пропустить гол за 30 секунд до конца это как бежать марафон в лидерах, а прийти к финишу третьим-четвертым. Поражения «Ростов» точно не заслуживал, ребята наиграли на ничью, - рассказал Осинов.

Напомним, Антуан Гризманн забил победный мяч в ворота ростовчан в добавленное ко второму тайму время.