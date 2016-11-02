Защитник «Амкара» с российским паспортом Идову впервые вызван в сборную Нигерии

Защитник «Амкара» Брайан Идову впервые получил вызов в сборную Нигерии.

Как сообщает OwnGoalNigeria, 24-летний игрок включен в список кандидатов для подготовки к домашней встрече отборочного турнира чемпионата мира-2018 с командой Алжира, которая пройдет 12 ноября.

Идову родился и первые шаги в футболе делал в Санкт-Петербурге. Его отец - нигериец, мать - наполовину русская, наполовину нигерийка. В одном из интервью футболист заявил, что мечтает попасть в сборную России, но и за Нигерию играть бы не отказался.

В нынешнем чемпионате России Идову провел все 12 матчей, результативными действиями не отметился.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.