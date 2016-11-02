Сергей Колотовкин: На ЦСКА в матче против «Монако» не поставлю

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин не верит в армейцев в матче Лиги чемпионов с «Монако».

«Если анализировать последние выступления ЦСКА, вывод напрашивается не самый оптимистичный. Абсолютно безликая игра со «Спартаком» и в предыдущих матчах, плюс отсутствие многих лидеров. Я на ЦСКА в матче против «Монако» не поставлю. В данный момент армейцы очень мало забивают. Явные проблемы в группе атаки и провалы в обороне. Одним словом - дисбаланс наступил», - цитирует Колотовкина «Чемпионат».

Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов начнется в Монако сегодня в 22:45 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.