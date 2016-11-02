Мирча Луческу: Дзюба просил не вызывать его в сборную, но, думаю, он может сыграть с «Дандолком»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Европы с ирландским «Дандолком».

- «Дандолк» - команда очень хорошего уровня, в нашей группе они очень хорошо себя показывают. У них хорошо организована работа в команде. Это не просто британский стиль, но и футбол европейского уровня. У соперника быстрые и хорошие, мы увидим их шествие по европейским турнирам.

- Готов ли к игре Артем Дзюба? Станислав Черчесов сказал, что он играет в последних матчах через боль.

- Ему необходимо отдохнуть. Он находится не на таком уровне, как Кержаков. Дзюба действительно обращался к тренеру, чтобы он не вызывал его. Но думаю, он готов к игре против «Дандолка».

- Вы говорили, что не понимаете, почему Кокорина не вызывают в сборную. Долгожданный вызов его вдохновит?

- Не хочу говорить об игре сборной. Ожидаем от Кокорина хорошую игру в матче против ирландской команды.

- Ожидается, что «Зенит» легко обыграет «Дандолк».

- Это сильная команда. Стоит посмотреть на их игры против АЗ и «Маккаби», да и с нами они отлично играли 70 минут. Мы ожидаем, что будет трудный матч, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Дандолком» на стадионе «Петровский» 3 ноября в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.