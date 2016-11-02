Александр Кержаков: Физически я готов на сто процентов

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Лиги Европы с ирландским «Дандолком».

- Какие прогнозы на завтрашний матч? Все будет зависеть от Александра Кокорина?

- Завтрашняя игра зависит не от одного футболиста. У нас хорошее настроение. Чтобы укрепить лидерство, нужно только побеждать, что мы и собираемся делать.

- Расскажите о своем самочувствии.

- Физически я готов на сто процентов. Я работаю на всех тренировках. Спасибо, что переживаете - физическое состояние хорошее.

- Какую российскую команду «Дандолк» напоминает по стилистике?

- Мне сложно сравнивать его с одной из российских команд. Для меня это типичная британская команда с силовым футболом, физически крепкими игроками. Первый матч был сложным для нас. Мы здорово справились, играли в свой футбол, который принес положительный результат.

- Вы говорили, что получаете удовольствие от каждой минуты в «Зените». Так ли это сейчас, даже когда вы не очень много играете?

- Я даже сейчас получаю удовольствие. Я второй раз за четыре матча на пресс-конференции. Каждую минуту в клубе, каждый миг на тренировке, поездке, сборах я получаю огромное удовольствие, находясь в родной команде.

- Посещение пресс-конференций - результат работы на тренировках или активности в социальных сетях?

- Я думаю, тут по возрасту. Анюков, наверное, занят был. Второй по возрасту я.

- Чтобы догнать рекорд Олега Веретенникова, осталось 4-5 мячей. Следите за этим?

- Я не очень слежу. Мне об этом часто говорят, напоминают. В частности вы. Я уверен, что мне удастся добиться этого, обогнать Веретенникова. Для этого нужно работать, что я стараюсь делать. Шансы будут. Главное, ими воспользоваться.

- Прогноз погоды неутешительный. Игра будет зрелищной?

- На мой взгляд, самое важное, что может повлиять на игру - настрой и качество поля. Оба компонента на высоте. Поэтому я не думаю, что снегопад повлияет на игру, - передает слова Кержакова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Дандолком» на стадионе «Петровский» 3 ноября в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.



