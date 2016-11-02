SK Gaming вернулась на первое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира ESL Pro League Season 4.



Бразильский коллектив SK Gaming вновь возглавил рейтинг. Польская пятерка из Virtus.pro заняла второе место, а дасткая команда Dignitas - третье. Победитель четвертого сезона ESL Pro League - команда Cloud9 поднялась на две позиции вверх и заняла пятую строчку.





Немецкий коллектив mousesports ворвался в десятку лучших команд и расположился на 8 позиции. Шеведская пятерка из fnatic покинула ТОП-10 и заняла 11 позицию.



Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.



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