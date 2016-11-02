Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Барселона
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Баскетбол  Зенит- : -Будучность
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

SK Gaming вернулась на первое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Комментарии

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира ESL Pro League Season 4.

Бразильский коллектив SK Gaming вновь возглавил рейтинг. Польская пятерка из Virtus.pro заняла второе место, а дасткая команда Dignitas - третье. Победитель четвертого сезона ESL Pro League - команда Cloud9 поднялась на две позиции вверх и заняла пятую строчку.


Немецкий коллектив mousesports ворвался в десятку лучших команд и расположился на 8 позиции. Шеведская пятерка из fnatic покинула ТОП-10 и заняла 11 позицию.

Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тина Канделаки: «Понимаю, что киберспорт — это будущее»Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью vc.ru поделилась мнение о развитии киберспорта и рассказала, как телеканал планирует развивать это направление.Анонсированы группы турнира European Minor Championship по CS:GOPGL анонсировала распределение команд по группам на турнире European Minor Championship по Counter-Strike: Global Offensive.Team Secret получила приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2Команда Team Secret получила прямое приглашение на турнир ROG MASTERS по Dota 2.Fnatic Academy и EURONICS сыграют на Acer Predator Masters 3Организаторы Acer Predator Masters объявили, что команды fnatic Academy и EURONICS примут участие в их турнире.Kinguin примет участие в DreamHack ZOWIE OpenПольский коллектив Kinguin сыграет на турнире DreamHack ZOWIE Open по Counter-Strike: Global Offensive.Team NP заменит Digital Chaos на Northern ArenaОрганизаторы Northern Arena объявили, что команда Team NP заменит Digital Chaos на турнире по Dota 2.Valve анонсировала даты The Spring Major 2017 и The International 2017Компания Valve анонсировала даты проведения весеннего Major и главного турнира по Dota 2 - The International 2017.Определились участники турнира CIS Minor по CS:GOПо результатам квалификации, были определены все участники турнира Regional Minor Championship: CIS по CS:GO.Президент IeSF: «Наша главная цель состоит в том, чтобы включить киберспорт в программу олимпийских игр»Президент Международной Федерации Киберспорта (IeSF) Бён Хон Джун в интервью Korea Times рассказал о главной цели федерации.Анонсированы группы турнира Northern Arena Montreal по CS:GOОрганизаторы Northern Arena Montreal представили распределение команд по группам на турнире.Сегодня организации Virtus.pro исполнилось 13 летСегодня российской киберспортивной организации Virtus.pro исполнилось 13 лет.ФК «Легия» подписал контракт с игроком по FIFAПольский футбольный клуб «Легия» подписал контракт с игроком по FIFА Михалом «Stroka» Строкошем.Питер «ppd» Дагер: «Я могу вернуться в игру, я никогда официально не заканчивал карьеру»Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является управляющим директором организации, в интервью theScore esports заявил, что еще может возобновить карьеру.ALTERNATE aTTaX, HellRaisers и mousesports не примут участие в Acer Predator Masters 3Команды ALTERNATE aTTaX, HellRaisers и mousesports отказались от участие в турнире Acer Predator Masters по CS:GO.Алексей «Solo» Березин: «У команд из СНГ есть проблема в отсутствии дисциплины в игре»Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью CyberSport.ru поделился мнением о СНГ-командах по Dota 2 и о тренере в команде.Как выглядят российские хоккеисты в NHL 17. Угадаешь, кто есть кто?Как выглядят российские хоккеисты в NHL 17. Угадаешь, кто есть кто?«Советский спорт» предлагает вашему вниманию тест, в котором нужно отгадать хоккеиста по его лицу в хоккейном симуляторе NHL 17.Сборная России пробилась в плей-офф чемпионата мира по OverwatchКоманда Сборной России по по Overwatch вышла в стадию плей-офф Overwatch World Cup.Женская команда Team Secret выиграла турнир ESWC 2016 по CS:GOКоманда Team Secret заняла первое место на турнире Electronic Sports World Cup 2016 по Counter-Strike: Global Offensive среди женских команд.Киберспортсмен ФК «ПСЖ» стал чемпионом ESWC 2016Лукас «DaXe» Кюийрье, представляющий французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», стал победителем турнира Electronic Sports World Cup 2016 по FIFA 17.Vega Squadron примет участие в IEM GyeonggiКоманда Vega Squadron квалифицировалась на турнир IEM Gyeonggi по League of Legends.

Cпецпредложение