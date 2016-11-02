Глава совета директоров «Локомотива»: Вопрос об отставке Семина не рассматривается

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил, что вопрос о возможности отставки главного тренера команды Юрия Семина в повестке дня не стоит.

«У главного тренера есть кредит доверия. Никто ничего сейчас не рассматривает. А то у нас любимая история. Команда занимается и занимается. Дайте ей нормально поиграть», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».

После 12 туров железнодорожники занимают 11-е место в таблице чемпионата России. Под руководством Семина, в августе сменившего на посту главного тренера Игоря Черевченко, «Локомотив» одержал лишь две победы в восьми матчах.