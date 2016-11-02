Мирча Луческу: Александр Кержаков заслужил быть на поле в матче против «Дандолка»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о работе Александра Кержакова в преддверии матча 4-го тура Лиги Европы с ирландским «Дандолком».

- Кержаков очень хорошо занимается и тренируется. Он является примером для других. Кержаков заслужил завтра быть на поле, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Дандолком» на стадионе «Петровский» 3 ноября в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.



