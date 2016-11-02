Джейми Каррагер: Не смог сдержать смеха, когда увидел, как Роналду требовал отменить гол Мораты

Эксперт телеканала Sky Sports Джейми Каррагер выразил мнение, что нападающему мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду интересны лишь индивидуальные награды.



«Один из самых актуальных вопросов за последние несколько лет звучит так: Лионель Месси или Криштиану Роналду? Кого выберешь ты? На этой неделе ФИФА опубликовала список игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч». Очевидно, Роналду является фаворитом в этот раз, поскольку он выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии – Евро-2016.



Придерживаюсь такого же мнения, что и Арсен Венгер, который недавно сказал, что не любит индивидуальные награды, поскольку в погоне за ними футболисты начинают забывать об интересах команды. Но это не относиться к Месси. Уверен, он любит все свои «Золотые мячи», однако, такое же удовольствие ему доставляет празднование голов с Луисом Суаресом или Неймаром. А Роналду? Смотря на него, складывается впечатление, что он гонится только лишь за «Золотым мячом». Мне кажется, ему приятнее выиграть эту награду, чем Лигу чемпионов.



Мне было смешно, когда я увидел, как Криштиану начал апеллировать к судье после забитого гола Альваро Мораты, который является его партнером по клубу. Он говорил, что испанец забил гол из офсайда. Конечно, некоторые игроки «Реала» пытались скрыть этот факт, мол его неправильно истолковали. Но вы посмотрите видео или фотографии с матча против «Атлетика». Между Месси и Роналду есть разница, и, конечно, я не скрываю, кто мне нравится больше», – цитирует бывшего игрока «Ливерпуля» Daily Mail.