Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Барселона
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Баскетбол  Зенит- : -Будучность
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жо официально стал игроком «Коринтианса»

Источник:  ФК «Коринтианс»Комментарии

Экс-форвард ЦСКА Жо подписал контракт с «Коринтиансом», воспитанником которого он является.

Как сообщает официальный твиттер бразильского клуба, соглашение рассчитано до 2019 года.

Последней командой 29-летнего нападающего был китайский «Цзянсу Сунин».

Напомним, в составе ЦСКА Жо выиграл чемпионат России в 2006 году, а также дважды стал обладателем Кубка страны. Бразилец также выступал за «Атлетико Минейро», «Манчестер Сити», «Интернасьонал», «Эвертон» и «Галатасарай».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
17-летний воспитанник киевского «Динамо» перейдет в «Зенит»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о встрече с агентом Вадимом Шаблием и трансфере, о котором они договорились.«Интер» отправил в отставку де БураСогласно информации издания Sky Sports, голландский специалист Франк де Бур был отправлен в отставку с поста главного тренера «Интера».Экс-нападающий ЦСКА Жо продолжит карьеру в «Коринтианс»Бывший нападающий ЦСКА Жо подписал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», сообщает L’Equip.Жо: В России я начал выпивать и потерял контрольЖо: В России я начал выпивать и потерял контрольВ интервью Globoesporte экс-нападающий ЦСКА Жо рассказал о вечеринках с Роналдиньо, проблемах с алкоголем и крещении.Фелан стал главным тренером «Халл Сити»Как сообщает официальный сайт «Халл Сити», главным тренером команды назначен Майк Фелан.«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?«Зенит» ничего не просил». Законно ли зенитовцы перешли в «Тосно» через Литву?«Зенит» обратился в палату по разрешению споров из-за перехода Дмитрия Богаева и Павла Киреенко в «Тосно». Spb.Sovsport.ru напоминает суть.Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2022 годаКак сообщает официальный сайт мадридского «Реала», клуб продлил контракт с полузащитником Тони Кроосом.Алиев и «Тараз» разорвали контракт по обоюдному согласию сторонПолузащитник «Тараза» Александр Алиев покинул расположение казахстанской команды и улетел в Киев. Об этом сообщил спортивный директор клуба Канат Шертаев.В «Удинезе» объявили имя нового главного тренераКак сообщает официальный сайт «Удинезе», новым главным тренером команды назначен Луиджи Дельнери.Маурисио: Остаюсь парнем из фавелыМаурисио: Остаюсь парнем из фавелыЗащитник «Спартака» рассказал о семье, необычном президенте «Спортинга», итальянском судействе и подготовке к матчу с «Зенитом».Игорь Портнягин: В свое время мог стать игроком «Локомотива», но помешали проблемы со здоровьемНовичок московского «Локомотива» Игорь Портнягин рассказал, что в подростковом возрасте мог оказаться в столичном клубе, однако, проблемы со здоровьем помешали ему стать футболистом красно-зеленых.Роман Бабаев: Непонятно, на что претендует агент ХондыГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, согласно которой агент экс-полузащитника армейцев Кейсуке Хонды подал иск против российского клуба в Спортивный арбитражный суд (CAS).«Тоттенхэм» объявил о подписании нового контракта с УокеромЗащитник Кайл Уокер продолжит выступления за «Тоттенхэм».«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с АллиПолузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли продолжит выступления за лондонский клуб.Агент Погба: Став игроком «Реала», Поль не испытал бы никаких проблем. Ему нужен был настоящий вызовАгент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба рассказал, почему его клиент принял решение вернуться в английский клуб.Главный тренер «Коринтианса» уволен после поражения от «Палмейраса»Главный тренер бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Кристовау Боргес отправлен в отставку после поражении в дерби от «Палмейраса» (0:2).Защитник Жиров перешел в «Томь»«Томь» подписала контракт с центральным защитником Александром Жировым, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.Никита Бурмистров: Мог остаться в «Краснодаре», но какой смысл сидеть и только получать деньги?Полузащитник «Арсенала» Никита Бурмистров рассказал о причинах своего перехода в тульский клуб.Альваро Мората: «Наполи» контактировал с моим агентом, но я не перешел бы туда, так как уважаю «Ювентус»Экс-нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который ныне выступает за мадридский «Реал», рассказал, почему никогда не стал бы игроком «Наполи».Иван Новосельцев: Пришел в «Зенит», как Новосельцев, а не как замена ГараюБывший защитник «Ростова» Иван Новосельцев рассказал о своем трансфере в «Зенит». Напомним, игрок сборной России пополнил ряды питерской команды минувшим летом.

Коринтианс
Коринтианскалендарьстатистика
Жо
Жовсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы

Cпецпредложение