Жо официально стал игроком «Коринтианса»
Экс-форвард ЦСКА Жо подписал контракт с «Коринтиансом», воспитанником которого он является.
Как сообщает официальный твиттер бразильского клуба, соглашение рассчитано до 2019 года.
Последней командой 29-летнего нападающего был китайский «Цзянсу Сунин».
Напомним, в составе ЦСКА Жо выиграл чемпионат России в 2006 году, а также дважды стал обладателем Кубка страны. Бразилец также выступал за «Атлетико Минейро», «Манчестер Сити», «Интернасьонал», «Эвертон» и «Галатасарай».
👉🏾 Assinatura de contrato! #Jô assinou até dezembro de 2019. #BemVindoJô pic.twitter.com/h2WO8qRV7Y— Corinthians (@Corinthians) 2 ноября 2016 г.
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