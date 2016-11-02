Дмитрий Шляхтин: Договоренности со Скрипченко нет. О претензиях Веркаутерена мне не говорили

Член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин подтвердил, что одним из кандидатов на пост главного тренера клуба после отставки является Вадим Скрипченко, ранее покинувший «Урал». Также он прокомментировал информацию о финансовых претензиях прежнего главного тренера Франка Веркаутерена.

- Пока договоренности с ним нет. Он еще находится в Екатеринбурге. Надо посмотреть друг на друга. И огромное количество вопросов обсудить, - сказал Шляхтин корреспонденту «Советского спорта».

- Вы стали рассматривать кандидатуру Скрипченко только после его ухода из «Урала»?

- Да.

- Верна ли что информация, что уволенный с поста главного тренера «Крыльев» Франк Веркаутерен требует компенсацию за разрыв контракта в размере 250 тысяч евро?

- Не могу комментировать, так как финансовыми вопросами занимается Игорь Поваров (финансовый директор «Крыльев Советов» – Прим. ред.). О таких претензиях он мне не говорил. Юристы – тоже.