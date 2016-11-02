Вадим Скрипченко: Мне очень интересно предложение «Крыльев»

Экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, который ушел в отставку из екатеринбургского клуба 1 ноября, подтвердил, что ему поступило предложение возглавить «Крылья Советов».

- Насколько серьезное предложение поступило от «Крыльев»?

- Заинтересованность есть, но контракт не подписан, - говорит Скрипченко. - Переговоров еще не было, поэтому прежде, чем что-то утверждать, необходимо встретиться и понять: что и как хотят люди в клубе? Какие цели ставят и что нужно от меня, как от тренера? Сейчас нет смысла это комментировать. Нужно подождать - пока многое непонятно.

- В каком вы сейчас эмоциональном состоянии? Уходя из «Урала», вы сказали, что не готовы исправлять определенный надлом в команде, но ситуация у «Крыльев» тоже непростая.

- Непростая, да. Но это новый вызов и он интересен по-своему: новый коллектив, команда с традициями и, считаю, с очень хорошим подбором футболистов. Мне очень интересно предложение «Крыльев». Плюс это клуб с большой армией болельщиков, которых нужно возвращать на трибуны. Насколько я могу судить, сейчас не так много зрителей ходит на матчи. Хотя Самара всегда считалась футбольным городом.

Полное интервью - в том числе о разговоре с президентом «Урала» Григорием Ивановым - читайте ЗДЕСЬ.

