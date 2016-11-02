Член совета директоров «Крыльев Советов»: Карпина нет среди претендентов на пост главного тренера клуба

Член совета директоров «Крыльев Советов» и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин заявил «Советскому спорту», что Валерия Карпина нет среди претендентов на пост главного тренера клуба.



- Ранее вы говорили, что до ближайшего матча определитесь с кандидатурой нового главного тренера. Может ли вопрос затянуться? – вопрос Дмитрию Шляхтину.

- В четверг мы будем понимать ситуацию с Вадимом Скрипченко. Также в среду у нас состоялась встреча с еще одним потенциальным кандидатом.



- Есть ли среди претендентов Валерий Карпин?

- Нет.



Напомним, после поражения от «Оренбурга» (0:1) был уволен главный тренер самарцев Франк Веркаутерен.