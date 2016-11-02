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Алексей Николаев: Сухина остается заместителем департамента судейства и инспектирования

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев опроверг информацию, что Станислав Сухина покидает РФС.  

- Станислав Сухина остается заместителем департамента судейства и инспектирования. Новый руководитель департамента Андрей Будогосский ничего об этом не говорил. Сухина на сегодняшний день продолжает работу. Именно он готовит материалы по всем матчам, клипы, в которых рассматриваются действия арбитров, - сказал Алексей Николаев.

Напомним, после ухода в отставку Валентина Иванова Николаев был назначен и.о. руководителя департамента судейства и инспектирования. На этой неделе новым руководителем назначили Андрея Будогосского, а Николаев занял прежнюю должность заместителя. Еще одним заместителем остается Сухина.

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