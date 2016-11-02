Алексей Николаев: Сухина остается заместителем департамента судейства и инспектирования
Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев опроверг информацию, что Станислав Сухина покидает РФС.
- Станислав Сухина остается заместителем департамента судейства и инспектирования. Новый руководитель департамента Андрей Будогосский ничего об этом не говорил. Сухина на сегодняшний день продолжает работу. Именно он готовит материалы по всем матчам, клипы, в которых рассматриваются действия арбитров, - сказал Алексей Николаев.
Напомним, после ухода в
отставку Валентина Иванова Николаев был назначен и.о. руководителя
департамента судейства и инспектирования. На этой неделе новым
руководителем назначили Андрея Будогосского, а Николаев занял прежнюю
должность заместителя. Еще одним заместителем остается Сухина.