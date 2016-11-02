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Владимир Юрзинов: Сорокин и Шестеркин – интеллигенты. На них даже смотреть приятно

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный специалист Владимир Юрзинов-старший высказал свое мнение о молодых игроках сборной России.

- Сколько сейчас наших молодых вратарей в российских клубах, - отмечает Владимир Юрзинов. - И ведь как играют! А вы поговорите с ними. Умные, интеллигентные ребята. Приятные в общении. У них даже внешний вид – посмотреть приятно! Хоть, Шестеркин, хоть Сорокин… Поэтому я – двумя руками «за» этот состав сборной. Вся эта команда показывает – у нас есть хорошая молодежь. И ей надо давать дорогу. Ребят надо готовить, им надо давать уверенность. Это же в традициях нашего хоккея.

Напомним, что в среду сборная России отправилась в Хельсинки, чтобы принять участие в первом этапе Евротура. Свой первый матч на Кубке Карьяла россияне проведут в четверг 3 ноября. Их соперником станет хозяин турнира – сборная Суоми.

Средний возраст нашей команды – 22,4 года.

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