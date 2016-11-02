Покер Чалова принес ЦСКА победу над «Монако» в Юношеской лиге УЕФА
ЦСКА на выезде крупно обыграл «Монако» (5:0) в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
У армейцев четыре мяча забил нападающий Федор Чалов: на 8-й, 43-й (с пенальти), 45-й и 49-й минутах.
Автором еще одного гола стал Тимул Жамалетдинов (79-я).
ЦСКА продолжает лидировать в группе E, набрав 9 очков. Догнать московский клуб может «Байер», если сегодня обыграет «Тоттенхэм».
В активе монегасков осталось 6 очков, лондонская команда не набрала ни одного балла.
Матч
Монако (мол) - ЦСКА (мол) - 0:5 (0:3)
Голы
Чалов 8 (0:1). Чалов 43 (0:2 - пен.). Чалов 45 (0:3). Чалов 49 (0:4). Жамалетдинов 79 (0:5).
Состав
ЦСКА (мол): Овчинников, Маклаков, Алибеков, Станисавлевич (Кабахидзе, 88), Пухов (Тикнизян, 54), Кучаев (Анисимов, 61), Леонов, Олейников, Хосонов, Жамалетдинов, Чалов
Место и дата
02 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция