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Покер Чалова принес ЦСКА победу над «Монако» в Юношеской лиге УЕФА

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

ЦСКА на выезде крупно обыграл «Монако» (5:0) в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

У армейцев четыре мяча забил нападающий Федор Чалов: на 8-й, 43-й (с пенальти), 45-й и 49-й минутах.

Автором еще одного гола стал Тимул Жамалетдинов (79-я).

ЦСКА продолжает лидировать в группе E, набрав 9 очков. Догнать московский клуб может «Байер», если сегодня обыграет «Тоттенхэм».

В активе монегасков осталось 6 очков, лондонская команда не набрала ни одного балла.

Матч

Монако (мол) - ЦСКА (мол) - 0:5 (0:3)

Голы

Чалов 8 (0:1). Чалов 43 (0:2 - пен.). Чалов 45 (0:3). Чалов 49 (0:4). Жамалетдинов 79 (0:5).

Состав

ЦСКА (мол): Овчинников, Маклаков, Алибеков, Станисавлевич (Кабахидзе, 88), Пухов (Тикнизян, 54), Кучаев (Анисимов, 61), Леонов, Олейников, Хосонов, Жамалетдинов, Чалов

Место и дата

02 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция

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