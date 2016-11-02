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Элегар принес победу «Енисею» за 8 секунд до окончания матча с «Приштиной»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня красноярский «Енисей» в рамках группового этапа Кубка Европы ФИБА обыграл на домашней арене «Приштину» из Косово.

Встреча между командами завершилась со счетом 102:101 (22:32, 18:18, 26:16, 21:21, 15:14).

Весомый вклад в победу российского клуба внес Фрэнк Элегар, в активе которого дабл-дабл – 19 очков и 16 подборов. Отметим, что спортсмен из США принес победу «Енисею» за восемь секунд до окончания встречи.

Кубок Европы ФИБА.
Группа H

«Енисей» (Красноярск, Россия) – «Приштина» (Приштина, Косово) – ОТ 102:101 (22:32, 18:18, 26:16, 21:21, 15:14).

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