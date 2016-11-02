Элегар принес победу «Енисею» за 8 секунд до окончания матча с «Приштиной»

Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победы в них одержали «Енисей» и «Локомотив-Кубань».

«Парма» уступила «Енисею», «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» Состоялись два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Победы в них одержали «Енисей» и «Локомотив-Кубань».

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:93 в пользу «Енисея».

«Енисей» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 99:93 в пользу «Енисея».

Фотис Кацикарис: Уступить команде, которую должны были обыгрывать, – это худший способ начать сезон Главный тренер «Локомотива-Кубани» Фотис Кацикарис оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (66:68).

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 68:66 в пользу «Енисея».

«Енисей» обыграл «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Енисеем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 68:66 в пользу «Енисея».