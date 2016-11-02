Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни: В матче «Зенита» против «Анжи» отмечу игру Акселя Витселя

Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Зенитом».

- После игры с «Зенитом» вам предстоит сыграть в финале Кубка Ирландии.

- Фантастическая неделя. Оба матча для нас очень важны. Надеемся на положительный исход в двух матчах.

- Ваша команда в прекрасной физической форме. Сколько времени вы уделяете этому?

- Мы сыграли много матчей, поэтому стараемся поддерживать хорошую форму. Мы обращаем большое внимание на техническую оснащенность наших игроков.

- Вы смотрели матч «Зенита» против «Анжи»?

- Да, я смотрел эту игру. Считаю, что результат не совсем отражает то, что происходило. Отмечу игру Акселя Витселя.

- Как вам погода в Петербурге? Станет ли она проблемой для вас?

- Участие в Лиге Европы - большой опыт для нас. Игры в еврокубках - большая возможность увидеть мир для нас. Через пару недель мы будем играть в Израиле и почувствуем погодный контраст.

- Лучшим подарком стало чемпионство. Мы сумели завоевать его в третий раз подряд и это особенный момент. Затем мы хотим выйти из группы. Да, кажется, «Зенит» займет первое место, но мы тоже хотим в плей-офф и хотим выиграть Кубок страны. У нас может быть много поводов отпраздновать, хотя я пытаюсь забыть свой день рождения, - передает слова Кенни корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» сыграет с «Дандолком» на стадионе «Петровский» 3 ноября в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.