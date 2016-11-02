Нападающий «Дандолка» Патрик Макэлени: Будет холодно, но мы постараемся принять этот вызов
Нападающий «Дандолка» Патрик Макэлени поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Зенитом».
- Рассматриваете ли вы вариант перехода в чемпионат России или смотрите в сторону чемпионата Шотландии или Англии?
- Я являюсь игроком «Дандолка» и я буду фокусироваться на игре за этот клуб.
- Как вам погода?
- Говорят, будет холодно, но мы постараемся принять этот вызов, - передает слова игрока корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» сыграет с «Дандолком» на стадионе «Петровский» 3 ноября в 21:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
03 ноября 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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