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17-летний воспитанник киевского «Динамо» перейдет в «Зенит»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о встрече с агентом Вадимом Шаблием и трансфере, о котором они договорились.

- Вы встречались с Вадимом Шаблием, агентом в том числе украинского вратаря Андрея Пятова. Какова вероятность, что «Зенит» зимой усилится клиентами этого агента?
- Я общался с Вадимом, потому что он представляет талантливого 17-летнего игрока: воспитанника киевского «Динамо», он стал гражданином России. Мы фактически совершили этот трансфер, стоимость этого игрока не такая уж большая, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Отметим, ранее на просмотре в «Зените-2» находился 18-летний воспитанник киевского «Динамо», атакующий полузащитник Даниил Лисовой. Однако Шаблий опроверг информацию о том, что Луческу говорил об этом игроке.

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