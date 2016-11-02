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Витолиньш не поехал со сборной на Кубок Карьяла

Источник:  Р-СпортКомментарии

Тренер сборной России Харийс Витолиньш не поехал с командой на Кубок Карьяла и остался работать со СКА.

«Харийс Витолиньш не поехал на Кубок Карьяла, так как остался работать со СКА», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе российской сборной.

Кубок Карьяла, первый этап Евротура в сезоне, пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

Ассистентами главного тренера Олега Знарка на турнире будут Игорь Никитин, Илья Воробьев и Рашит Давыдов.

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