Витолиньш не поехал со сборной на Кубок Карьяла

Тренер сборной России Харийс Витолиньш не поехал с командой на Кубок Карьяла и остался работать со СКА.

«Харийс Витолиньш не поехал на Кубок Карьяла, так как остался работать со СКА», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе российской сборной.

Кубок Карьяла, первый этап Евротура в сезоне, пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. Россия сыграет с Финляндией (3 ноября), Швецией (5 ноября) и Чехией (6 ноября).

Ассистентами главного тренера Олега Знарка на турнире будут Игорь Никитин, Илья Воробьев и Рашит Давыдов.