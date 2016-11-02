Тарханов возглавит «Урал»
Как сообщает интернет-издание URA.Ru, новым главным тренером «Урала» станет Александр Тарханов.
Отмечается, что если стороны сумеют договориться, о назначении российского специалиста будет объявлено 3 ноября.
Тарханов уже был главным тренером команды из Екатеринбурга с 2013 года по 2015 гг. После своего ухода из клуба наставник стал советником президента «Урала» по спортивным вопросам. 18 декабря 2015 года Тарханов возглавил софийскую «Славию».
Ранее пост главного тренера «Урала» покинул Вадим Скрипченко.
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