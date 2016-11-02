Витолиньш не вошел в штаб сборной России на Кубке Карьяла

Тренер СКА и сборной России Харийс Витолиньш во время матчей Кубка Карьяла будет работать с армейским клубом, сообщили в пресс-службе национальной команды «Р-Спорту».

Олегу Знарку в Финляндии помогут тренеры Игорь Никитин, Илья Воробьев и Рашит Давыдов.

Напомним, финский этап Еврохоккейтура пройдет с 3 по 6 ноября в Хельсинки.

В сборную России вызваны четыре хоккеиста петербургского клуба: вратарь Игорь Шестеркин и нападающие Никита Гусев, Николай Прохоркин и Александр Барабанов.

СКА с 1 по 5 ноября проводит тренировочный сбор в Новогорске, в последний день которого сыграет товарищеский матч со «Спартаком».