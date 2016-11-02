Витолиньш не вошел в штаб сборной России на Кубке Карьяла
Тренер
СКА и сборной России Харийс Витолиньш во время матчей Кубка Карьяла будет
работать с армейским клубом, сообщили в пресс-службе национальной команды «Р-Спорту».
Олегу Знарку в Финляндии помогут тренеры Игорь
Никитин, Илья Воробьев и Рашит Давыдов.
Напомним,
финский этап Еврохоккейтура пройдет с 3 по 6 ноября в Хельсинки.
В сборную России вызваны четыре хоккеиста петербургского клуба:
вратарь Игорь Шестеркин и нападающие Никита Гусев, Николай Прохоркин и
Александр Барабанов.
СКА
с 1 по 5 ноября проводит тренировочный сбор в Новогорске, в последний день
которого сыграет товарищеский матч со «Спартаком».
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