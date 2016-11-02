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Главный тренер «Шальке»: Победим «Краснодар» – и до Рождества можно будет сконцентрироваться на бундеслиге

Александр Левит
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль заявил, что в матче с «Краснодаром» в четверг надеется решить вопрос с выходом из группы.

- За три недели мы сыграли семь матчей – это, пожалуй, чересчур, - говорит Вайнцирль. - Но мы работали и работаем, чтобы такой график выдерживать. Ничья в Дортмунде показала, что у нас получается. Надеемся, все получится и с «Краснодаром». «Краснодар», как мы убедились две недели назад, – очень сильная команда. Но мы надеемся победить, набрать 12 очков и снять все вопросы по выходу из группы. Чтобы потом до самого Рождества сконцентрироваться на бундеслиге.

- Бундеслига для вас важнее Лиги Европы?
- Бундеслига – это, конечно, приоритетная цель. Но и Лига Европы для нас важна, будем выкладываться в ней на сто процентов. В Краснодаре была очень интенсивная игра («Шальке» выиграл 1:0 – Прим. ред.). Но мы победили – и, считаю, заслуженно. В этот раз «Краснодар» наверняка будет много атаковать – ведь они хотят взять реванш, заработать три очка.

- Кого из футболистов гостей вы считаете наиболее опасным?
- Вся краснодарская команда очень опасна. Выделить кого-то одного не могу. Да и не хочу: стоит уделить особое внимание кому-то одному из соперников, как у них тут же выстрелит кто-то другой. «Краснодар» любит и умеет атаковать, забить могут не только форварды или полузащитники, но и атакующие крайние защитники, которые у гостей опасны. Поэтому настраиваю своих ребят, чтобы были сфокусированы на каждом игроке «Краснодара», который появится на нашей половине поля.

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