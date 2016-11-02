Михаил Грушевский: В матче с «Монако» ЦСКА нужно получить удовольствие от своей игры

Известный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от встречи армейцев с «Монако» в Лиге чемпионов.

«Видится, что у ЦСКА сегодня есть шансы сыграть чуть успешнее, чем предрекают те, кто уже ни во что не верит. Конечно, потенциально «Монако» сильнее, но матч в Москве был вполне конкурентоспособным, особенно по той игре, которую армейцы продемонстрировали в первом тайме. Надеюсь, что сегодня ЦСКА хватит на все 90 минут. ЦСКА сегодня нужна только победа, и я считаю, что это не пустые ожидания. Если армейцам сегодня удастся получить удовольствие от собственной игры, то вера в положительный исход матча не будет пустым звуком», - цитирует Грушевского «Чемпионат».

Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов начнется сегодня в Монако в 22:45 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.