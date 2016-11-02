ФИФА признала выкатное поле стадиона на Крестовском острове непригодным для ЧМ-2018

Инспекторы ФИФА, побывавшие на строящемся на Крестовском острове Петербурга стадионе, признали выкатное футбольное поле не соответствущим требованиям организации по показателям вибрации, сообщил ИА REGNUM информированный источник.

Напомним, на этой арене запланированы матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз», - исказал источник.

По его мнению, необходимость скорейшей замены выкатного поля на стационарный газон уже очевидна и властям Петербурга.

Стадион на Крестовском острове должен быть сдан до конца декабря 2016 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.