Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Маккаби Тель-Авив- : -Барселона
Футбол  Тоттенхэм- : -Байер
Футбол  Боруссия- : -Спортинг
Баскетбол  Зенит- : -Будучность
Футбол  Монако- : -ЦСКА
Футбол  Легия- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФИФА признала выкатное поле стадиона на Крестовском острове непригодным для ЧМ-2018

Источник:  ИА RegnumКомментарии

Инспекторы ФИФА, побывавшие на строящемся на Крестовском острове Петербурга стадионе, признали выкатное футбольное поле не соответствущим требованиям организации по показателям вибрации, сообщил ИА REGNUM информированный источник.

Напомним, на этой арене запланированы матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Инспекторы ФИФА попрыгали по полю и сказали, что на этом поле матчи чемпионата мира проводить нельзя. Нормативы по вибрации превышены в семь раз», - исказал источник.

По его мнению, необходимость скорейшей замены выкатного поля на стационарный газон уже очевидна и властям Петербурга.

Стадион на Крестовском острове должен быть сдан до конца декабря 2016 года.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах в России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Защитник «Амкара» с российским паспортом Идову впервые вызван в сборную НигерииЗащитник «Амкара» Брайан Идову впервые получил вызов в сборную Нигерии.Сборной Боливии засчитано два поражения в отборочном турнире к ЧМ-2018Дисциплинарный комитет FIFA наказал сборную Боливии техническими поражениями в двух матчах, состоявшихся в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018.Клозе продолжит учиться на тренера и войдет в тренерский штаб сборной Германии, начиная с матча с Сан-МариноБывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе объявил о завершении карьеры. В дальнейшем он планирует заняться тренерской работой.ФИФА не разрешила сборным Англии и Шотландии играть в футболках со знаком красного макаПо информации издания Mirror, ФИФА запретила сборным Англии и Шотландии играть в футболках со знаком красного мака, который является символом памяти жертв военных конфликтов.Сергей Собянин: Таких полей, как новый газон «Лужников», в России еще не былоМэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ход реконструкции стадиона «Лужники». На стадионе появился новый газон, который мэр назвал уникальным для России.На матче квалификации ЧМ-2018 Саудовская Аравия – ОАЭ боевики хотели устроить теракт, спецслужбы предотвратили егоРуководители Саудовской Аравии заявили о предотвращении теракта. По замыслу террористов, он должен был состояться на матче квалификации ЧМ-2018 Саудовская Аравия – ОАЭ.Джампьеро Вентура: Пелле запятнал имидж сборнойГлавный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что не будет вызывать в сборную форварда Грациано Пелле на матч отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном и товарищескую игру с Германией.Мутко возглавит координационный совет программы подготовки к ЧМ-2018Минспорт подготовил поправки к положению о координационном совете программы подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года в России.Виталий Мутко: Россия на 53-м месте рейтинга ФИФА – это глупость, которая должна быть исправленаПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал падение сборной России в рейтинге ФИФА с 38-го место на 53-е.Йоахим Лев продлит контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 годаГлавный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев продлит свой контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года, сообщает Bild.«На арене – как в театре!» Орлов прокомментировал первый матч на «Крестовском»«На арене – как в театре!» Орлов прокомментировал первый матч на «Крестовском»Геннадий Орлов работал на сотнях матчей со старого стадиона имени Кирова. Он же стал голосом и первой игры на новой арене.Система автоматического определения гола будет использоваться на Кубке конфедерацийСистема автоматического определения взятия ворот будет использоваться на Кубке конфедераций в России в следующем году.Почта России представила первый выпуск серии марок «Легенды российского футбола» – с Бесковым и НеттоСегодня в почтовое обращение вышли семь новых марок серии «Легенды футбола», приуроченной к чемпионату мира 2018 года в России, сообщается в пресс-релизе Почты России.Вице-губернатор Петербурга: Настанет день, когда город и Россия будут гордиться стадионом на КрестовскомВице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о ходе работ на строящемся стадионе «Зенита».Сборная строителей обыграла команду «Метростроя» в тестовом матче на строящемся стадионе в ПетербургеКоманда строителей Петербурга победила «Метрострой» со счетом 6:2.Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском отрицает необходимость оплачивать «Инжтрансстрою» 166 млн рублей за пленку для крышиПресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказала об исковых претензиях со стороны «Инжтрасстроя-СПб».Лавесси заменит Дибалу в сборной АргентиныФорвард «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекиэль Лавесси вызван в сборную Аргентины на матчи отборочного турнира чемпионата мира.На стадионе на Крестовском острове произошел потоп во время запуска отопленияНа стадионе на Крестовском острове в одном из секторов во время работ по запуску отопления произошел потоп.Экс-генподрядчик стадиона на Крестовском подал иск к «Метрострою»По сообщению «Фонтанки» компания «Инжтрансстрой-СПб» - экс-генподрядчик стадиона на Крестовском острове требует выплатить 166,5 млн рублей нового генподрядчика - «Метрострой».Гарет Саутгейт: Руни создает в сборной Англии позитивную обстановкуИсполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что форвард Уэйн Руни остается лидером национальной команды несмотря на то, что не всегда попадает в стартовый состав.

Кубок Конфедераций
Кубок Конфедераций
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение