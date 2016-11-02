Тина Канделаки: «Понимаю, что киберспорт — это будущее»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью vc.ru поделилась мнение о развитии киберспорта и рассказала, как телеканал планирует развивать это направление.



«Скепсис Александра Шмурнова объединил весь тот скепсис сообщества, которое не принимает киберспорт. Слушайте, я тоже не играю в World of Tanks, но тем не менее понимаю, что киберспорт — это будущее. Тут ничего не зависит от того, нравится мне это или нет. Здесь все зависит от объема рынка и нашего желания присутствовать на этом рынке».



По словам Канделаки, телеканал не ждал высоких рейтингов, запуская трансляцию турнира Epicenter. Сейчас перед «Матч ТВ» стоит задача увеличить охват аудитории в возрасте 18-24 года.



«Когда мы начали показывать матчи Английской Премьер-лиги и европейский футбол, то увидели стремительный рост аудитории в этом сегменте, потому что раньше все это транслировалось только на кабельных каналах. Сейчас мы выяснили, что 25% молодых людей в этой возрастной категории увлекаются киберспортом, поэтому мы решили поддержать их интерес.



Трансляцию матчей турнира Epicenter удалось провести в результате личных договоренностей Канделаки с главой киберспортивного холдинга ESforce Антоном Черепенниковым. Однако говорить о развитии отдельных киберспортивных направлений или отношений с зарубежными лигами преждевременно, подчеркнула Канделаки.



«Это был только наш первый шаг. Безусловно, нам нужно сейчас проанализировать итоги трансляции и понять, где может открыться возможность для заработка. У всех турниров очень много собственных спонсоров. Они прекрасно продаются, спонсоры их хотят, причем на несколько лет вперед. Это большая индустрия с большими деньгами. Но сейчас задача стоит в том, чтобы объяснить спонсору, который продается внутри игры, зачем ему телевизор. Потому что они работают на очень локальную аудиторию, которая до сих пор сидела, условно, на Twitch, и ей не нужен телевизор».

По словам Тины Канделаки, она впечатлена бизнес-моделью Twitch: «Мне очень нравится пример доната. Мне бы тоже хотелось, чтобы нас смотрели, и по ходу трансляции перечисляли деньги. С одной стороны, на Twitch ты можешь смотреть все бесплатно, но с другой тебя мотивируют тратить. Это очень сильная история. Мы так пока не можем, но мы к этому стремимся».

По словам Канделаки, канал в отношении всех видов спорта старается создавать так называемое «спортивное полотно», когда кроме трансляции матчей выходят аналитические программы и документальные фильмы, то есть спорт показывается и до и после трансляций. Будет ли «Матч ТВ» придерживаться этого принципа в отношении киберспорта и в каком объеме освещать основные события, зависит от рейтингов и финансовых показателей.



«Поэтому история с киберспортом — это пока что желание нашей команды, которая занимается развитием телеканала «Матч ТВ», иметь отношение к созданию новых телевизионных трендов. Однако мы будем и дальше продолжать развивать отношения с ESforce и другими лигами», — заявила Канделаки.



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