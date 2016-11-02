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Иванушкин остается в ХК «Динамо-Москва»

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Нападающий Евгений Иванушкин сыграет в чемпионате России за московское «Динамо», информирует сайт столичного клуба.

Контракт с форвардом сборной России подписан до конца сезона 2016/17.

Напомним, нынешний сезон 7-кратный чемпион мира начал в казанском «Динамо», куда перебрался в июле из стана москвичей. Но затем Иванушкин вернулся к бывшим партнерам и помог клубу пробиться в полуфинал Кубка России.

По завершении финального этапа турнира у Иванушкина были различные варианты продолжения спортивной карьеры, но он в итоге выбрал команду «Динамо-Москва», за которую он играет с 2005 года, не считая трёх месяцев, проведённых в этом году в Казани.

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