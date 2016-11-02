Иванушкин остается в ХК «Динамо-Москва»

Контракт с форвардом сборной России подписан до конца сезона 2016/17.

Напомним, нынешний сезон 7-кратный чемпион мира начал в казанском «Динамо», куда перебрался в июле из стана москвичей. Но затем Иванушкин вернулся к бывшим партнерам и помог клубу пробиться в полуфинал Кубка России.

По завершении финального этапа турнира у Иванушкина были различные варианты продолжения спортивной карьеры, но он в итоге выбрал команду «Динамо-Москва», за которую он играет с 2005 года, не считая трёх месяцев, проведённых в этом году в Казани.